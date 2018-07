Obra na rodovia entre Itajaí e Brusque começa amanhã Começam nesta segunda-feira as obras emergenciais de recuperação da rodovia Antonio Heil (SC 486), que liga Itajaí a Brusque, em Santa Catarina. Vários trechos da estrada foram danificados pelas chuvas que atingiram a região em novembro do ano passado. As obras ficarão sob responsabilidade do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) e devem consumir R$ 5 milhões, verba proveniente do governo federal. Entre os trabalhos, estão a recuperação de áreas onde houve deslizamentos, serviços de terraplanagem, sinalização, drenagem e pavimentação. O Deinfra considera que um trecho próximo à gerência regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Epagri), em Itajaí, é o mais complicado. Nesse local, uma tubulação sob a estrada foi rompida e será necessário refazer a drenagem prejudicada pela força da água. O prazo máximo para conclusão das obras é de 180 dias, mas o departamento estima ser possível encerrar em tempo menor.