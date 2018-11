Obra no sambódromo do Rio retoma projeto original Em um depoimento em vídeo exibido sob um toldo improvisado no meio do sambódromo carioca, Oscar Niemeyer comemorou hoje acordo entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Ambev para a reforma do local dos desfiles das escolas de samba. Todos os camarotes do setor par serão demolidos a partir de março de 2011 e vão dar lugar a quatro módulos de arquibancada. Com as obras, orçadas em R$ 30 milhões e bancadas pela indústria de bebidas, a capacidade de público do sambódromo passará de 60 mil para 77,8 mil espectadores.