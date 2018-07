Obra obriga empresas a reprogramarem voos em Goiânia Obras de recapeamento da pista do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, vão obrigar Gol, TAM e Azul a cancelar ou reprogramar 29 voos a partir de 1º de março, informou a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). As operações no aeroporto serão interrompidas durante 10 horas diárias, entre 21h10 e 07h10, até 1º de julho.