Obra pode afetar abastecimento de água em Curitiba A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fará no próximo sábado, 15, a revitalização dos reservatórios do Portão e Corte Branco, em Curitiba. O serviço pode afetar parcialmente o fornecimento de água para 19 bairros da cidade, das 16 horas de sábado até as 7 horas do domingo, 16.