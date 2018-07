Obra pode afetar pressão da água em bairros de Recife

De acordo com a empresa, nenhuma área da Grande Recife ficará desabastecida durante a intervenção, pois a Estação de Tratamento de Água (ETA) Castelo Branco trabalha de forma integrada com o Sistema Tapacurá. No entanto, haverá queda de pressão no abastecimento de bairros da área central da capital pernambucana, uma vez que a produção da ETA será reduzida em 800 litros por segundo.

Durante a intervenção, a companhia fará a substituição de 36 metros da tubulação. A previsão é de concluir os trabalhos de reparo na adutora até as 14 horas da próxima sexta-feira, 21.