Obra provoca lentidão na Marginal do Pinheiros, em SP A interdição de uma faixa da direita da pista expressa da Marginal do Pinheiros, que está canalizada para obra de recapeamento do asfalto perto da Ponte Cidade Jardim, sentido Castelo Branco, provoca, na manhã de hoje, grande congestionamento nas duas pistas da via, na capital paulista.