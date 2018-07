Obra resgata debate sobre Euclides A vida e a obra de Euclides da Cunha são discutidas no livro Euclidianos e Conselheiristas: Um Quarteto de Notáveis, que será lançado hoje, às 19 horas, na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731). O livro (editora Terceiro Nome), organizado por Walnice Nogueira Galvão, registra o debate entre Antonio Houaiss, Franklin de Oliveira, José Calasans e Oswaldo Galotti realizado em 1986 sobre o autor de Os Sertões. A professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, que participará do evento com palestra, tem 32 livros publicados, dos quais 12 sobre Euclides da Cunha e a Guerra de Canudos.