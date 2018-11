Obra traz história do visionário que ajudou urbanizar SP Horácio Sabino, o homem que empresta seu nome a uma praça em Pinheiros, na zona oeste, foi um empreendedor imobiliário sensível às mudanças urbanísticas enfrentadas pela ?cidade que mais cresce no mundo?, a São Paulo de seu tempo. Sua história está contada no recém-lançado livro Horácio Sabino - Urbanização e Histórias de São Paulo (Editora A&A Comunicação), escrito por Carolina Andrade com pesquisa de Ana Carolina Layara Glueck - ambas bisnetas de Sabino.?Foram sete anos de trabalho?, diz Ana Carolina, que revirou o arquivo da família para produzir a obra. ?Mas era um material que precisava ser publicado.?