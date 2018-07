Obras causam lentidão de 4 km na Radial Leste A Radial Leste tem quatro quilômetros de lentidão nesse momento, no sentido Centro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A lentidão é causada por obras de manutenção de guias próximas a bueiros na avenida Alcântara Machado com a Álvaro Ramos, que tiveram início às 9h30. Na Zona Oeste, a CET registra um quilômetro de lentidão e, nas demais regiões da cidade, o trânsito flui normalmente. A avenida Francisco Morato continua bloqueada nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Jorge João Saad e a rua Maurílio Vergueiro Porto, por causa das obras de construção da Estação Morumbi da linha 4 do metrô.