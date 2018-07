Obras causam lentidão na via Dutra em Barra Mansa Obras de recapeamento causam a interdição parcial da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 272, na cidade de Barra Mansa (RJ), no Vale do Paraíba, a 125 quilômetros da capital fluminense. Segundo a concessionária NovaDutra, estão bloqueados o acostamento e a faixa da direita, o que gera uma fila de carros de 2 quilômetros, aproximadamente. A NovaDutra não soube informar o horário de término dos serviços. Neblina - Segundo a empresa de Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), o motorista enfrentava há pouco neblina na região de Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo, na Rodovia Ayrton Senna.