Obras causam pequeno congestionamento na Anhangüera Obras na Rodovia Anhangüera, que liga São Paulo ao interior, geravam dois trechos pequenos de congestionamento no final da tarde. Um deles é no Km 13, no sentido Capital, e ocorre porque uma das faixas foi fechada para implantação de uma passarela. O outro foi verificado no Km 24 da pista que leva ao interior. Há um desvio na região, segundo a concessionária Autoban, por causa das obras. Nos dois locais, de acordo com a Autoban, o tempo está nublado e há chuvas esparsas, mas a visibilidade é boa. Na Rodovia Bandeirantes, sob a responsabilidade da mesma concessionária, o trânsito flui bem nos dois sentidos. O tráfego também está tranqüilo da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, segundo o site da concessionária Nova Dutra. Apesar do tempo encoberto, a visibilidade é boa nas estradas que ligam a cidade de São Paulo ao litoral, segundo a Ecovias. O trânsito flui bem no sistema Anchieta-Imigrantes, tanto na subida quanto na descida. O tráfego é normal também na Rodovia Cônego Domenico Rangoni e na Padre Manoel da Nóbrega. A Concessionária ViaOeste informa que tanto a Raposo Tavares quanto a Castello Branco têm trânsito normal - as duas rodovias ligam São Paulo ao interior.