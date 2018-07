Obras congestionam Dutra por 3 km, em Arujá Entre as principais rodovias de São Paulo apenas a Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio, apresentava lentidão no início da tarde deste sábado, 14. A via estava congestionada entre os km 199 e 196, em Arujá, na Grande São Paulo, no sentido Rio. No trecho, uma das duas faixas foi interditada para obras de pavimentação. Nas demais estradas, além do movimento normal, não houve acidentes graves nas últimas horas, segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas estradas recebiam o tráfego do sentido Baixada Santista, no litoral, e as pistas norte de ambas, da capital. Na capital, às 13h15, havia somente 8 km de congestionamento, em decorrência do excesso de veículos. A Avenida dos Bandeirantes acumulava dois pontos de morosidade no sentido da Rodovia dos Imigrantes. Um de 3,1 km, entre a Rua Conde de Porto Alegre e a Marginal do Pinheiros, e outro de 1,1 km, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Guaiós. Na Avenida Paulista, a fila de engarrafamento atingia 1,8 km, entre a Rua Peixoto Gomide e a Praça Oswaldo Cruz, no sentido Consolação. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) tinha morosidade por 644 metros no sentido do Aeroporto de Congonhas, a partir do Viaduto Pedroso.