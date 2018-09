Obras da Sabesp deixam 16 mil sem água no sábado Cerca de 16 mil moradores da região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, ficarão sem abastecimento de água neste fim de semana, durante a realização de serviços de manutenção da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). De acordo com a Sabesp, a interrupção do abastecimento ocorrerá das 16 horas de sábado às 6 horas de domingo.