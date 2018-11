Obras de 11 estações da Linha Lilás começam este mês Em meio à polêmica envolvendo as obras da Linha 5-Lilás do Metrô, o governo do Estado promete iniciar a escavação dos túneis e a construção das estações do ramal nos próximos dias. As demolições necessárias - de cerca de 220 imóveis - já estão 99% concluídas. Mas parte das plantas das 11 novas estações ainda precisa ser aprovada pelos técnicos do Metrô.