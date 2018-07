Obras de rua ganham mapa com audioguia em SP Felipe Lavignatti cresceu querendo ser artista, mas acabou se tornando um jornalista especializado em artes. A paixão dele e do amigo André Deak pelo assunto virou um projeto que destaca as obras de arte que estão nas ruas de São Paulo, à vista de todos, mas que muitas vezes passam despercebidas, na correria do dia a dia.