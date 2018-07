Obras deixam 300 mil sem água em Curitiba Cerca de 300 mil moradores de Curitiba vão ter o abastecimento de água interrompido na próxima quinta-feira, 28, em consequência de obra da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A empresa fará a instalação de um novo equipamento no reservatório Corte Branco. As obras podem afetar parcialmente o fornecimento de água para 300 mil moradores de 19 bairros.