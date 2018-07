Obras deixam cerca de 80 mil sem água hoje em SP Cerca de 80 mil moradores de 13 bairros na zona sul vão ficar sem água das 7h às 22h de hoje para realização de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A empresa realizará serviços para a interligação de um cavalete de 600 mm de diâmetro na Estrada do Alvarenga, para melhorar o escoamento do córrego canalizado sob aquele logradouro, contribuindo para evitar as enchentes na região. Os bairros afetados, segundo a Sabesp, são Jardim Domitila, Vila Aparecida, Jardim da Pedreira, Pedreira, Vila Cardoso, Jardim Armindo, Balneário Mar Paulista, Jardim Selma, Balneário São Francisco, Parque Dorotéia, Parque Santa Amélia, Praia Leblon e Condomínio Sete Praias. A volta do abastecimento ocorrerá de forma gradual. Os bairros localizados em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta.