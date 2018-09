Obras desviam trânsito na Raposo Tavares

A interdição é necessária para que as vigas da passarela do km 22 sejam içadas. A rodovia deve estar totalmente fechada por um período de, no máximo, duas horas, entre as 1h e 3h da terça.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), as obras fazem parte do programa de melhorias na rodovia SP-270, como implantação de baias nos pontos de ônibus, adequações de acessos, obras de contenção, implantação e adequação de passarelas, implantação de elementos de segurança nas passarelas (gradil com telas), iluminação das passarelas, melhorias nos entroncamentos com as vias urbanas, além de quatro novas passarelas.

O prazo de entrega das obras é para o segundo semestre de 2010. Uma outra operação como esta, ainda sem data prevista, deve ocorrer no km 32, segundo o DER.