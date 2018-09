Obras do aeroporto de Curitiba começam na 2ª feira

Começam na segunda-feira, 18, as obras de revitalização da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena. A partir da 0h15 de amanhã, os serviços serão paralisados em horários determinados: de segunda a sexta-feira, das 00h15 às 06h15; sábado, das 00h15 às 06h15, e das 20h15 de sábado às 12h15 de domingo. A obra deve durar 270 dias.

A Infraero informou, por meio de nota à imprensa, que ao longo de feriados prolongados e festividades de final de ano, a obra será suspensa, possibilitando que as operações ocorram normalmente.

A pista do aeroporto - de 2.215 metros de extensão - será recapeada e terá a implantação de grooving - execução de ranhuras - e a troca das luzes do centro, em preparação para instalação e operação do ILS (instrumento de Navegação Aérea) Categoria III, que possibilitará pousos e decolagens em situação de baixa visibilidade.

O último trabalho de porte realizado na pista foi feito na década de 1990, mas nessa época a iluminação não foi alterada. As obras contratadas totalizam um montante de mais de R$ 80 milhões.