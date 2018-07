Obras do Madeira vão parar de novo amanhã Quase dez dias após paralisação por melhorias de condições de trabalho e salário, trabalhadores das Usinas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, decidiram reiniciar a greve amanhã. Os empregados não aceitaram a proposta das empresas e reivindicam aumento de salário, plano de saúde e hora extra, além de denunciarem péssimas condições de trabalho. Ontem, os trabalhadores de Jirau fecharam uma das principais avenidas de Porto Velho com ônibus e carro de som. São quase 10 mil trabalhadores envolvidos nas obras das usinas, administrada pelas concessionárias Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio Energia.