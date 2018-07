Obras do Metrô interrompem fornecimento de água hoje A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) interrompeu hoje, às 0h30, o abastecimento de água no município de São Caetano do Sul, no ABC, e em alguns bairros da zona sul de São Paulo. A interrupção se estenderá até as 22 horas.