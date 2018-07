Obras em aeroportos podem complicar tráfego, prevê Abear

As obras dizem respeito à manutenção de pistas e, portanto, são necessárias para a segurança do sistema aéreo, afirma Febeliano. Ele diz que seria melhor que os reparos fossem realizados fora da alta temporada. "Seria melhor se as obras fossem feitas fora da alta estação."

Algumas têm prazos pequenos, como no Aeroporto de Rio Branco (AC), que deve durar cerca de um mês. Outras são mais longas, como em Foz do Iguaçu, prevista para começar em agosto com término apenas em março do ano que vem. Mas todas, de acordo com Febeliano, devem acabar até a Copa do Mundo de 2014.

A Abear, no entanto, afirmou que as obras ainda precisam de aprovação para serem iniciadas, a chamada Notam (Nota aos Pilotos, na sigla em inglês). O que existe até agora é um aviso. Os aeroportos que devem ser afetados são: Campo Grande, Recife, Curitiba, Belém e Florianópolis, além de Confins, Foz do Iguaçu e Rio Branco.