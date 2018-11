Obras em SP podem deixar 400 mil sem água hoje

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciou na manhã desta terça-feira, 8, obras nas Estações Elevatórias de Água de Campo Belo e Americanópolis, na zona sul da capital paulista, que não funcionarão até 16 horas. A interrupção no fornecimento de água é necessária para realizar interligações no sistema e nas instalações elétricas. No período, a companhia estima que cerca de 400 mil pessoas possam ficar sem água na região. Segundo a Sabesp, o serviço é necessário para reduzir perdas e adequar a pressão da água, melhorando assim a distribuição para a região atendida pelo setor Campo Belo. A empresa pede aos moradores que economizem água, evitando desperdícios. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas e tem ligação gratuita. Regiões afetadasDurante as obras, poderá faltar água nos seguintes bairros: Americanópolis (parte), Balneário Mar Paulista, Campininha, Cidade Ademar (parte), Cingapura Campo Grande, Conjunto Residencial Ingaí, Cupecê "Casa Palma", Eldorado (parte), Jardim Alva, Jardim Anchieta, Jardim Apura, Jardim Bandeirantes, Jardim Bransley, Jardim Célia, Jardim Cidália, Jardim Consórcio, Jardim Costa Pereira, Jardim Cupecê, Jardim da Campina, Jardim da Pedreira, Jardim do Castelo e Jardim Domitilia (parte). Também pode faltar água em Jardim dos Prados, Jardim Ernestina, Jardim Guacuri, Jardim Ideal, Jardim Itacolomi, Jardim Itapura, Jardim Jabaquara (parte), Jardim Maria Luísa, Jardim Martini, Jardim Miriam (parte), Jardim Niterói, Jardim Nosso Lar, Jardim Ofélia, Jardim Olinda, Jardim Oliveira, Jardim Orli, Jardim Palmares (parte), Jardim Rubilene, Jardim Santa Cruz, Jardim Santo Antonio, Jardim São Carlos (parte), Jardim São Martinho, Jardim Scaff (parte), Jardim Selma, Jardim Sônia, Jardim Ubirajara (parte), Parque da Primavera, Parque Dorotéia, Parque Santa Amélia, Pedreira, Praia Leblon, Refúgio Santa Teresinha, Sete Praias, Sítio da Pedreira do Portela, Vila Aparecida (parte), Vila Campo Grande (parte), Vila Cardoso (parte). Os bairros Vila Constância, Vila Erna, Vila Filomena, Vila Gaúcha, Vila Guacuri, Vila Imaculada Conceição, Vila Império (parte), Vila Inglesa (parte), Vila Marari, Vila Missionária (parte), Vila Romano, Vila Santa Catarina (parte), Vila Santa Margarida (parte), Vila Santana, Vila São Paulo, Vila Campestre (parte), Vila Canaan (parte), Cidade Júlia, Jardim Bom Clima, Jardim Luso, Jardim Lourdes (parte), Jardim Melo, Jardim Monte Líbano, Jardim Santa Lúcia, Sete Praias (parte), Vila Capela, Vila Elida, Vila Maiara e Vila Clara também podem sofrer com a falta de abastecimento.