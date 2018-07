Obras facilitarão trajeto entre Cumbica e a zona leste

Com as novas alças, o motorista poderá chegar ao Polo Institucional de Itaquera - onde estão sendo construídos o estádio do Corinthians e uma série de equipamentos públicos, como fórum e escolas - a partir do Trecho Sul do Rodoanel e também pela Marginal do Tietê, por meio da Jacu-Pêssego. Moradores da zona leste também vão ter um acesso mais fácil às Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra.

O projeto está sendo executado pela empresa estatal Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) e é apenas um dos cinco grupos de intervenções viárias que a área ao redor do estádio vai receber. Todos os serviços têm objetivo de facilitar o acesso ao polo institucional e evitar a formação de gargalos.

Ontem, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) revelou que as alças estão sendo feito com uma espécie de "troco" do valor estimado para outras construções previstas para a região. "Obtivemos desconto de 27,5% na licitação e, com essa economia, vamos fazer a ligação com a Jacu", disse.

Segundo o presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, todo o pacote viário para a região ficará pronto até março de 2014 - três meses antes de o Mundial começar.

O governador Alckmin garantiu ontem que vai dar tempo. "Não haverá atraso", prometeu, após assinar ordem de serviço para a construção e declarar que as obras devem começar já nos próximos dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo