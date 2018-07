SÃO PAULO - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) continua as obras de modernização da rede. Por isso, na Linha 9, no sábado e domingo, os trens vão circular entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

Na linha 8, os trechos entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda e entre Presidente Altino e Carapicuíba estarão interditados no sábado. Esses trajetos serão feitos por ônibus gratuitos.