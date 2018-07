Obras grandes criadas por um time especial de artistas

É uma leveza que se insinua por toda a exposição Grandes Artistas/Grandes Formatos, que o Gabinete de Arte Raquel Arnaud inaugura hoje para convidados e amanhã para o público com obras de Carmela Gross, Arthur Luiz Piza, Carlos Fajardo, José Resende, Carlito Carvalhosa, Iole de Freitas e Frida Baranek. "Instituições estão investindo nesse eixo e há colecionadores interessados em adquirir obras para seus espaços abertos", diz a marchande Raquel Arnaud, que fez a seleção dos trabalhos expostos, alguns inéditos, outros, não. A Negra (1997), de Carmela Gross, é uma sobreposição de tules negros sobre estrutura de ferro com rodas que se transforma em um corpo fantasmagórico de 3,30 metros de altura. O Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC) já tem a primeira edição da peça, mas seu terceiro e último exemplar é que está agora na galeria.

A leveza de A Negra é conseguir ser, ao mesmo tempo, um gigante a poder aterrorizar um espaço da cidade ou uma sala com seu corpo de muitas camadas de tecido. Outra obra que tem sua força no balanceamento da sutileza e da vibração é Fora da Casinha, trabalho novo de Carlito Carvalhosa. Ele construiu um espaço de passagem usando apenas luzes brancas fluorescentes (133 lâmpadas) e tecidos TNT quase transparentes. "É uma leveza adensada", diz o artista. A luz, que é o princípio de tudo, da visão, inclusive, se "solidifica" nesse trabalho promovendo a criação de um lugar (com 4,5 metros de largura e 5 metros de altura) no qual o visitante adentra, experimenta. Carlito Carvalhosa tem essa veia de produção que mistura os princípios de pintura e de escultura - e ele consegue fazer variações diversas com o uso dos mesmos materiais.

Apesar de estar distante das criações de Carvalhosa na montagem da exposição, a obra de Carlos Fajardo, de 2005, também está nessa linha de ser a pintura sem o ato de pintar, ou de corpo escultórico sem esculpir: seu trabalho é uma "reinvenção da experiência pictórica", como já definiu o crítico José Bento, feita pela composição de placas de vidro coloridas, seda indiana e suporte de metal.

Ao lado da produção de Fajardo, a escultura de Iole de Freitas é uma estrutura que atravessa a sala da galeria de uma parede a outra. É feita pela tensão entre uma chapa de policarbonato translúcida e tubo de aço, já marca emblemática da artista, que consegue expandir ou retrair a escala desse trabalho - essa obra ganhou proporção internacional quando apresentada na última Documenta de Kassel, em 2007.

Na linha puramente escultórica também estão a peça de José Resende, feita de pratos de ferro suspensos por um cabo que vem do teto, e a obra interativa de Frida Baranek, uma plataforma de madeira apoiada sobre tubos de metal e molas, que promovem movimento pendular em contato com o corpo do visitante.

A exposição termina com a obra Meu Tatu (2008), de Arthur Luiz Piza, instalada numa sala especial. A peça do artista é um arranjo simples entre formas de alumínio colocadas em fila. "É uma maneira de fazer visível o que estava no depósito da galeria", diz Raquel Arnaud, que vai inaugurar no segundo semestre seu novo espaço na cidade, ampliado e em junção com a Casa Hum (com o espólio do escultor Sergio Camargo), na Rua Fidalga.

Serviço

Grandes Formatos. Gabinete Raquel Arnaud. R. Artur de Azevedo, 401, 3083-6322. 2.ª a 6.ª, 10 h/19 h; sáb., 12 h/16 h. Até 3/4