Obras interditam Av. Prof. Luiz Inácio de Anhaia Mello A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello (sentido Ipiranga) ficará interditada parcialmente no trecho entre a Rua Itamumbuca e a Rua Ibitirama, a partir das 5h de amanhã, para execução de obras da linha 2 do Metrô. A interdição ocupará uma faixa de rolamento, junto ao passeio, e terá duração de 60 dias, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os motoristas que trafegam no local serão deslocados para o lado esquerdo da via, passando a ocupar as outras três faixas de rolamento.