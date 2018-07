Obras interditam cruzamento em São Paulo A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar totalmente o cruzamento da Rua João Moura com a Avenida Rebouças e parcialmente o da Rua Oscar Freire com Avenida Rebouças, das 22 horas de sexta-feira, 24, às 4 horas de segunda-feira, 27, para realização de obras no corredor de ônibus Francisco Morato/Rebouças/Consolação, em São Paulo.