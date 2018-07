Obras interditam pistas no Sistema Anchieta-Imigrantes

Na Imigrantes, sentido litoral, no trecho da Baixada, haverá interdição alternada de todas as faixas entre o km 64 e o km 70 para obras de recapeamento, entre os dias 1º e 6 de agosto, das 7h às 16h30. Na pista leste da Padre Manoel da Nóbrega, sentido Cubatão, continua a obra de construção de uma nova passarela, na altura do km 290, que ligará dois bairros do município de Praia Grande. Até o dia 5 de agosto, haverá interdição da faixa da direita e de acostamento, em períodos alternados, das 8h às 16h. A previsão de entrega da obra é final de outubro.

Ainda na pista leste da Padre Manoel da Nóbrega estão previstas obras de recuperação de pavimento entre o km 291 e o km 292, que deverão interditar, alternadamente, as faixas direita, esquerda e acostamento, do dia 1º ao dia 5 de agosto. No sentido contrário, na pista oeste, a interdição será feita na faixa da esquerda, entre o km 279 e o km 277, para obra de contenção de encostas, do dia 1º ao dia 5 de agosto, das 8h às 16h30.

Na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, obras de fresagem e recapeamento interditam, alternadamente, as faixas da direita, esquerda e do acostamento entre o km 268 e o km 262, entre os dias 1º e 5 de agosto, no período noturno, entre as 21h e 5h. No sentido Cubatão, haverá obras de recuperação de pavimento na altura do km 255, com interdição alternada da faixa da direita e do acostamento. As obras terão início às 8h do dia 1º e prosseguirão até às 14h do dia 5 de agosto.

A Ecopistas, concessionária que administra o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, fechará alguns trechos das rodovias que administra para obras de recuperação e melhorias, entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, os serviços de sinalização horizontal serão feitos entre os quilômetros 0 e 2,4, das 22h às 5h, de segunda-feira a sábado, com interdição alternada de todas as faixas da rodovia no sentido Ayrton Senna. No mesmo trecho, as obras de recuperação de pavimento e sinalização horizontal serão realizadas das 21h às 5h, de segunda a quinta-feira e no sábado, com interdição das faixas da direita (2 e 3) e do acostamento. Na sexta-feira, os serviços serão realizados das 22h às 5h.

Na rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, os serviços de sinalização horizontal serão realizados entre os quilômetros 11 e 60, de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h, com interdição alternada de todas as faixas da rodovia. Os mesmos serviços estão programados para o quilômetro 35 até o 60, das 8h às 7h, com interdição alternada de todas as faixas da rodovia, de segunda a sexta-feira, nos dois sentidos da rodovia.

Também no sentido Interior, as obras de recuperação de pavimento e sinalização interditarão as faixas da direita e o acostamento, entre os quilômetros 11 e 14, das 21h às 5h, de segunda a quinta-feira e no final de semana. Na sexta-feira, os serviços serão realizados das 23h às 5h. As mesmas intervenções serão feitas do quilômetro 57 ao 59, com interdição alternada de todas as faixas da rodovia e do acostamento, das 21h às 5h, de segunda a quinta-feira e, na sexta-feira, das 23h às 5h.

Em direção à capital, as obras de recuperação de pavimento bloquearão a faixa da direita e o acostamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, do quilômetro 51 ao 49. As mesmas obras serão realizadas do quilômetro 47 ao 45, com interdição das faixas da direita e do acostamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. As obras de recuperação de pavimento e sinalização estão programadas para o km 43 até o Km 36, com interdição alternada de todas as faixas da rodovia e do acostamento, de segunda a quinta-feira, e no sábado das 21h às 5h. Na sexta-feira, os serviços serão feitos das 22h às 5h.

Na rodovia Carvalho Pinto, os serviços de sinalização horizontal bloquearão, alternadamente, todas as faixas da rodovia, do quilômetro 61 ao 130, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, nos dois sentidos da rodovia.