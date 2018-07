Obras interditarão Rodovia Anchieta até novembro Iniciou-se hoje a interdição da pista sul da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 40 e 54, no trecho de serra. Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o fechamento do trecho se estenderá pelas próximas sete semanas, por conta da execução de serviços de manutenção, como fresagem, recapeamento, contenção de encostas, recuperação do pavimento, instalação de sinalização refletiva nos emboques dos túneis e aferição dos radares. O bloqueio ocorrerá apenas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Até a finalização das obras, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai operar no esquema 5 por 3, no qual a pista norte da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso à região da Baixada Santista, no litoral, e a norte da Imigrantes, à capital paulista.