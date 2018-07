As interrupções ocorrerão das 7 às 18 horas, entre os quilômetros 133 e 137. O tempo de parada pode variar de dez minutos a uma hora, dependendo do volume de tráfego. Os bloqueios serão sinalizados. De acordo com a concessionária, motoristas que precisam usar a rodovia nesse período devem atentar para as placas de sinalização e ter paciência. Os limites de velocidade serão reduzidos no trecho.