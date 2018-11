Obras mudam tráfego na Rua Vergueiro, em São Paulo O tráfego na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, será alterado a partir deste sábado (17) para as obras da faixa exclusiva para motocicletas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), serão desativados o retorno e a conversão à esquerda existentes na via, no sentido centro, junto ao cruzamento das ruas Eça de Queiroz e Nicolau de Souza Queirós.