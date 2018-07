Obras na Linha 4 seguem normalmente, diz Metrô de SP

As obras da Linha 4 (Amarela), que estão sendo realizadas pelo Consórcio Linha Amarela (formado pelas construtoras Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez), "seguem normalmente", de acordo com o Metrô de São Paulo. Às vésperas de se completar um ano do trágico acidente no canteiro de obras da futura estação Pinheiros - uma das que formarão a Linha Amarela -, o Metrô de São Paulo se pronunciou, em nota oficial, afirmando que 25 frentes de trabalho estão em andamento e que, até novembro de 2009, serão inauguradas as estações Butantã, Faria Lima e Paulista. Em janeiro de 2010, devem ficar prontas as estações República e Luz. O comunicado não informa, entretanto, o prazo de conclusão da estação Pinheiros, que deve atrasar por conta da cratera que se abriu no dia 12 de janeiro do ano passado. Isso porque é o Ministério Público Estadual de São Paulo que concederá a liberação do terreno para que as obras continuem. Na ocasião do acidente, seis pessoas que passavam pelo local morreram, além de um funcionário da obra, num total de sete vítimas fatais. Todas as famílias fecharam acordos de indenização com o Consórcio Linha Amarela num prazo de 90 dias, segundo informa o Metrô. Praticamente todos os moradores da região que tiveram suas casas danificadas também já se acertaram com o Consórcio. De acordo com o Metrô, 98% dos moradores afetados pelo incidente foram indenizados. Em razão da cratera e do perigo de desabamento das casas que circundavam a região, 66 famílias foram obrigadas, na época, a ficarem hospedadas em hotéis. As despesas foram arcadas pelo Consórcio Linha Amarela. E das 66 famílias, apenas uma, "com a qual o Consórcio procura entendimento", ainda permanece hospedada em hotel. Ainda na nota, o Metrô ressalta que é "seu dever empenhar-se ao máximo" para que os familiares das vítimas, assim como a população, tenham conhecimento sobre as causas, ainda desconhecidas, que levaram ao acidente e os devidos responsáveis. A investigação, lembra o Metrô, está a cargo do Ministério Público e do Instituto de Criminalística, com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). "Determinado em garantir, da sua parte, a necessária transparência ao inquérito em curso e prestar, com rigor e rapidez, todas as informações solicitadas, o Metrô de São Paulo tem dado absoluta prioridade a essas tarefas, apresentando de maneira espontânea e antecipadamente a documentação que as autoridades possam vir a considerar necessárias", salienta o Metrô.