Obras na pista provocam lentidão na Régis Bittencourt

Há ainda lentidão na rodovia Castello Branco, sentido Osasco/Barueri, entre o km 20 e o 21, por causa do excesso de veículos na marginal. Já na pista expressa, segundo a CCR-Via Oeste, o trânsito está lento do km 21 ao 24.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito segue congestionado na SP 248, sentido Guarujá, do km 1 ao km 5, por excesso de veículos comerciais, de acordo com informações da Ecovias. O tráfego segue sem complicações no restante do SAI.

Conforme a Ecopistas, também há normalidade nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos (Belo Horizonte e São Paulo), na tarde deste sábado. Os motoristas não encontram problemas no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, composto pelas rodovias Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348), Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) e Adalberto Panzan (SPI- 102/330).