Obras na Ponte do Limão congestionam Marginal Tietê As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, acumulavam mais de 8 quilômetros de congestionamento, por volta das 13 horas deste domingo, por conta do excesso de veículos e das interdições provocadas pelas obras de recuperação da Ponte do Limão.