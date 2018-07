O prefeito Gilberto Kassab (DEM) vistoriou ontem as obras da região do Anhembi, na zona norte de São Paulo, e disse acreditar que tudo deverá ficar pronto na quinta-feira, três dias antes da São Paulo Indy 300, primeira corrida de rua da Fórmula Indy na América do Sul. "Agora aqui é o autódromo, não mais o sambódromo", brincou o prefeito.