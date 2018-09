Obras no Cristo Redentor da Polônia param

As obras de montagem de uma enorme estátua do Cristo Redentor, em Swiebodzin, no oeste da Polônia, foram suspensas no sábado

Engenheiros ainda tentam encaixar a cabeça e os braços da estátua polonesa de 33 metros de altura.

O Redentor polonês vai ser mais alto que o mais famoso do mundo, no Rio de Janeiro, e deve se tornar o mais alto do mundo.

Os poloneses esperam que, a exemplo do primo carioca, ele também vire uma atração turística mundial.

A estátua foi financiada pelos fieis e deve ficar pronta até o mês que vem.

Se um guindaste maior for capaz de montar os membros que ainda faltam. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.