Obras podem afetar abastecimento de água no PR

O serviço pode afetar parcialmente o fornecimento de água, entre as 10 horas de amanhã e as 4 horas de quarta-feira, 26, nos bairros Iguaçu, Santa Terezinha, Eucaliptos, Nações e Hortência. As obras são necessárias para garantir o abastecimento da população com água tratada. A Associação Brasileira de Normas Técnicas e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recomendam a todos os domicílios a instalação de caixas d''água com capacidade para abastecer os moradores do imóvel por 24 horas.