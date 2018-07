Obras prosseguem no sambódromo após reinauguração

De manhã, operários instalavam uma rede de distribuição de energia responsável por iluminar a praça de alimentação no térreo do Setor 2. O local ainda se parece com um canteiro de obras. No Setor 8 eram feitos ajustes em uma tubulação de gás que, segundo operários, deveria estar pronta desde sábado.

As transformações no sambódromo se tornaram mais visíveis nos últimos dias. "Se viesse aqui há uns 15 dias, era um brejo. Inauguraram ontem (anteontem), mas ainda tem muita coisa para acabar", afirmou o técnico Afonso Celso Botelho, especialista em segurança do trabalho.

A maioria dos operários promove serviços de acabamento. Tampas de bueiro se romperam devido ao peso dos veículos que circularam por ali e estão sendo substituídas. Nas novas arquibancadas, funcionários aplicavam reboco em paredes e pintavam degraus e corrimãos das escadas. Cadeiras eram instaladas na área térrea e louças e torneiras nos banheiros.

Alguns camarotes recebem frisos e pintura. Nas novas arquibancadas, técnicos realizavam ajustes na estrutura metálica de mais de 300 metros instalada para receber os equipamentos que vão transmitir o evento pela TV.

No último ensaio técnico, anteontem, quando a Beija-Flor se exibiu, o novo sistema de som funcionou adequadamente. No sábado, o som falhou durante o ensaio da Imperatriz, mas técnicos informaram que foi um problema pontual. Com a nova configuração, o sambódromo ganhou 50% mais caixas de som.

A reforma também mudou a iluminação da passarela do samba, e a luz funcionou direito anteontem. "Daqui a gente vê a pista inteira, é ótimo", disse a telefonista Luísa Silva, de 42 anos, que estava no novo Setor 2. "O problema é saber se a praça de alimentação e os banheiros também vão ficar prontos."