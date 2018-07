Obras terão de parar se Exército deixar morro, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, reiterou que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão da Justiça que ordena a retirada imediata das tropas do Exército do Morro da Providência, sob pena diária de multa no valor de R$ 10 mil. "Evidentemente que a AGU vai entrar com recurso". Para o ministro, se a decisão da juíza Regina Coeli Medeiros de Carvalho, da 18ª Vara Federal, tiver que ser mantida, as obras de reurbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) terão que ser paralisadas. Veja também: Justiça decreta prisão de 4 dos 11 militares investigados no Rio Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico Militares serão indiciados por morte de jovens, diz delegado Contrariando a Justiça, Exército continua na Providência "A retirada das tropas significa a paralisação das obras. Se isso acontecer, o poder judiciário vai ter que dar uma solução", disse Jobim. Para ele a Força Nacional de Segurança "não tem nada a ver com esse conjunto. Isso é um projeto do Ministério da Defesa com o Ministério das Cidades. Se o Exército tiver que sair a Justiça que dê uma solução". Mais uma vez Jobim reconheceu que a morte dos três jovens, entregues por onze militares a traficantes do Morro da Mineira, no último fim de semana, foi "um incidente abominável que nós rechaçamos de forma absoluta", mas que não tem a responsabilidade do Exército Brasileiro. "Há uma responsabilidade da União, tanto é, que nós já estamos examinando uma forma de indenização a essas famílias". Jobim negou que na próxima semana o presidente Lula faça uma visita ao Morro da Previdência. "Não tem nada disso, ele não vai fazer visita ao morro da previdência".