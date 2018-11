Obras vão deixar 33 bairros da Grande Curitiba sem água Ao menos 33 bairros da Grande Curitiba, no Paraná, vão ficar sem abastecimento de água neste sábado, 17, em consequência de obras da Sanepar. A normalização no abastecimento nos bairros atingidos está prevista para as 18 horas de domingo.