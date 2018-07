Obras vão fechar trechos da Anchieta Motoristas que utilizam as Rodovias Anchieta e Imigrantes deverão ter atenção redobrada entre a segunda-feira e o sábado da semana que vem, por causa da realização de obras nas pistas, principalmente no trecho de planalto. Em vários pontos haverá interdição do tráfego na via e transformação da pista paralela em mão dupla. Na Anchieta, por exemplo, de segunda a sábado, haverá interdição alternada das faixas 1 e 2, sentido capital, entre os km 13 e 10, em São Paulo, das 22 às 5 horas. Já das 9 às 17 horas, a interrupção e a operação em mão dupla ficará entre os km 11 e 40, em São Bernardo do Campo. Na Rodovia dos Imigrantes, haverá interdição de faixa nos dois sentidos, das 9 às 17 horas, em São Paulo, Diadema e São Bernardo. No trecho da Baixada Santista, também haverá interrupções em ambas as rodovias. Estão previstas obras de recuperação de passarelas, fresagem e recapeamento, sondagem, implantação de barreiras de concreto, recuperação de túneis e instalação de sinalização nas pistas. A concessionária que administra as duas estradas prevê ainda obras na Padre Manuel da Nóbrega e na Cônego Domênico Rangoni. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.