O bloqueio é na altura do quilômetro 229, próximo à Enseada do Brito, em Palhoça. A interdição é necessária para a detonação de rochas em continuidade aos trabalhos de duplicação da BR-101 Sul. Em caso de mau tempo, os serviços serão cancelados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai auxiliar os motoristas no local. A interrupção do tráfego acontece no lote de obras de pista 22.