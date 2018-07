''Obrigação aumenta contra o Corinthians''

"A gente só podia pensar em assumir a ponta da classificação nesta partida", afirmou o meia Jorge Wagner. "O mais importante foi que, ao menos, conseguimos um ponto, e segue a disputa." Washington (foto), que vai brigar por posição no ataque são-paulino diante de um dos seus maiores rivais, foi mais incisivo. "A obrigação agora aumenta contra o Corinthians", alertou o centroavante, que ontem iniciou o jogo no banco de reservas e entrou em campo somente no final da partida. "Temos uma responsabilidade muito grande sempre. E também não podemos nos abalar porque há ainda muitos jogos pela frente no campeonato."

O São Paulo terá o reforço de Hernanes no clássico. O volante, considerado pelo técnico Ricardo Gomes o jogador mais importante da equipe, está completamente recuperado de uma artroscopia no joelho direito. Amanhã, quando o elenco se reapresentar, o camisa 10 deve fazer seu primeiro treino com bola com os companheiros depois de 21 dias afastado. Se nada sentir, seu retorno estará assegurado.