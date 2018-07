Observador relata intimidação e compra de votos em Angola

As primeiras eleições em 16 anos foram um avanço em Angola, mas o pleito também foi cenário de casos de subornos e intimidação, de acordo com declarações do observador europeu Richard Howitt à BBC. "Eu vi pessoalmente representantes do partido governista colocados em frente a cabines de votação, como uma forma de intimidar os eleitores", disse Howitt. Ele acrescenta que o partido do governo ofereceu suborno em troca de votos em pelo menos uma província. A chefe da missão de observadores da União Européia, Luisa Morgantini, afirmou que as acusações de Howitt serão apuradas, mas descreveu as eleições parlamentares em Angola como "transparentes", apesar de se recusar a declará-las livres e justas. Observadores africanos e da Comunidade dos Países Lusófonos também declararam o pleito "transparente". As eleições para a Assembléia Nacional angolana, as primeiras desde 1992, devem dar uma vitória esmagadora ao MPLA (Movimento Popular pela Libertação de Angola), partido do presidente José Eduardo dos Santos que está no poder desde a independência do país, em 1975. Com mais de dois terços das urnas apuradas, o MPLA liderava com 82% dos votos, enquanto a Unita, principal partido da oposição, contava com apenas 10% dos votos. Novo pleito De acordo com o observador Richard Howitt, relatos indicam que muitas pessoas foram buscadas no enclave angolano de Cabinda, na República Democrática Congo, apenas para votar. Howitt diz ainda ter notícias da distribuição de dinheiro, televisões, bebidas e até carros em troca de votos. "Estes fatos nos deram sinais alarmantes sobre o tipo de governo que veremos neste país a partir de agora", disse o observador da União Européia, que, no entanto, também reconheceu os avanços democráticos no país. As eleições, que começaram na última sexta-feira, foram marcadas pela desorganização. Em diversos pontos de votação, houve falta de urnas e cédulas, além de filas gigantescas. Algumas seções nem chegaram a ser abertas. A situação caótica fez com que o líder da Unita, Isaías Samakuva, pedisse a realização de novas eleições. A legalidade do pleito está sendo analisada pelo Tribunal Constitucional do país. Apesar dos problemas, Samakuva declarou que a democracia prevaleceu no segundo pleito da história de Angola. "Nosso país deu um importante passo para a consolidação da democracia", disse o líder da oposição. "A partir de agora, cada governo vai durar quatro anos, e não mais de 33", afirmou, referindo-se ao período que o MPLA controla o país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.