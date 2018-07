Observadores da ONU na Síria conseguem entrar em Tremseh

Após horas de negociação entre as partes em conflito, uma equipe de observadores da ONU na Síria conseguiu entrar neste sábado, 14, na cidade de Tremseh, palco de um massacre na última quinta-feira, 12. Os observadores, que vieram da capital Damasco em três veículos, se uniram a outro grupo que estava em Hama, reduto opositor no centro do país, e juntos seguiram a Tremseh, que fica na mesma província.

Opositores haviam denunciado que mais de 200 pessoas morreram nesta região rural, que foi sitiada e bombardeada pelas tropas do regime de Bashar al Assad, assim como atacada pelos "shabiha" (milicianos governamentais). Na versão do exército sírio, o combate aconteceu porque supostos grupos terroristas teriam destruído casas e cometido assassinatos e sequestros.

O chefe da missão de observadores, general Robert Mood, afirmou na sexta-feira, 13, que a equipe estava disposta a ir a Tremseh para investigar o episódio e verificar se houve um cessar-fogo. Mood também confirmou que as tropas governamentais haviam colocado tanques e helicópteros a postos na cidade.

Os observadores da ONU chegaram ao país em abril para supervisionar a aplicação do plano de paz do mediador internacional Kofi Annan. Entre os seis tópicos deste plano estão o fim da violência, a retirada de tropas das cidades, a libertação dos detidos em protestos e o início de um diálogo nacional.

Na sexta-feira, 13, o Brasil condenou de forma veemente, o massacre de 220 pessoas ocorrido no vilarejo de Tremseh por forças sírias, na última quinta. Opositores do presidente Bashar Assad, bombardeios foram feitos por helicópteros e tanques de forças aliadas ao regime.

Por meio de nota divulgada, o governo brasileiro afirmou estar "preocupado" com o uso de armamento pesado contra civis e pediu que o governo sírio interrompa "imediatamente quaisquer ações militares contra civis desarmados". Além disso, o Itamaraty reiterou seu apoio às decisões da Conferência de Grupo de Ação sobre a Síria, realizada em Genebra.

"O Brasil condena veementemente a repressão violenta contra civis desarmados e recorda os compromissos do governo sírio, contidos no Plano de Paz de seis pontos do enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, de cessar imediatamente toda movimentação de tropas e o uso de armamento pesado em áreas urbanas", diz a nota.

Atentado. Na madrugada deste sábado, um carro-bomba explodiu junto a um quartel militar na cidade de Mahrada, no reduto opositor de Hama, no centro da Síria. O atentado causou a morte de várias vítimas, segundo informações de grupos opositores.

Em comunicado, ativistas Comitês de Coordenação Local assinalaram que foram encontrados os corpos de sete pessoas pela explosão em uma zona da Segurança Militar. Já o Observatório Sírio de Direitos Humanos, por sua vez, afirmou que o carro-bomba explodiu junto a um quartel e informou que as vítimas seriam, no mínimo, quatro pessoas./Com agências internacionais