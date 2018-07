Observadores da ONU são baleados na Síria; Ban condena massacre Observadores das Nações Unidas foram baleados com armas pequenas quando buscavam alcançar o local do mais recente massacre reportado em um vilarejo da Síria, feito por forças do presidente Bashar al-Assad, afirmou nesta quinta-feira o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.