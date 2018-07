Observatório Europeu faz 50 anos e divulga imagens do universo

50 anos observando as estrelas

O ESO (Observatório Europeu do Sul) foi criado em 1962 para mapear algumas das regiões mais distantes do universo.

Para comemorar seu aniversário de 50 anos, a instituição divulgou fotos que marcaram sua atuação. Nelas, é possível ver algumas das mais espetaculares imagens espaciais captadas pelos telescópios do ESO no sul do Chile nas últimas décadas.

O complexo do observatório inclui os telescópios NTT (sigla de Novo telescópio Tecnológico), VLT (Telescópio Muito Grande), ALMA (Telescópio do Atacama) e E-ELT (Telescópio Europeu Extremamente Grande).

As imagens abrangem a Via Láctea, galáxias distantes, nebulosas, possíveis buracos negros, entre elementos do espaço.