Ocasio-Cortez nunca falou com Biden. Aqui está o que ela diria

Astead W. Herndon, The New York Times

A ala progressista do Partido Democrata fracassou nas primárias presidenciais deste ano e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, sabe disso.

LEIA TAMBÉM > Bernie Sanders declara apoio formal a Joe Biden

Mesmo antes de o senador Bernie Sanders desistir da corrida na semana passada, tornando o ex-vice-presidente Joe Biden o candidato presuntivo do partido, Ocasio-Cortez estava refletindo sobre as lições que a esquerda deve aprender para ter mais sucesso no futuro.

Mas a curto prazo, os democratas estão desesperados para derrotar o presidente Donald Trump em novembro e Biden está fazendo algumas propostas de política para unir o partido. A esperança é conquistar adeptos de Sanders, além de figuras importantes como Ocasio-Cortez, que é popular entre jovens progressistas – um grupo que Biden está lutando para ganhar.

Em uma recente entrevista por telefone, Ocasio-Cortez deixou claro que ela pretendia apoiar o candidato democrata, mas disse que suas atuais propostas progressistas devem ir além. Ela fez uma distinção entre apoiar Biden em novembro e oferecer um apoio total à sua campanha. Onde ela pousa, ela disse, depende dele.

Estes são trechos editados da conversa.

Acho que minha primeira pergunta é simples: a campanha de Biden chegou até você?

Não.

Ok, bem, que tipo de divulgação você está procurando? Não apenas para você, mas para os progressistas em geral.

Há uma conversa sobre unidade como esse tipo de termo vago, kumbaya. Unidade e unificação não são um sentimento, são um processo. E o que eu espero que não aconteça nesse processo é que todo mundo tente seguir em frente e varrer políticas reais – que significam a diferença de vida ou morte, de permitir ou não a insulina – para baixo do tapete como se fossem uma diferença estética de estilo.

Há também a ideia de que, se todos apoiarmos o candidato, os eleitores também aparecerão. Eu sinalizei, desde muito cedo, dois padrões que vi (entre a campanha de Biden), que apresenta desempenho inferior entre latinos e jovens, os quais são dados demográficos muito importantes em novembro. E, portanto, não acho que essa conversa sobre mudanças que precisam ser feitas seja sobre dar uma guinada na ala progressista do partido – acho que é sobre como podemos vencer.

Todo o processo de reunião deve ser desconfortável para todos os envolvidos – é assim que você sabe que está funcionando. E se Biden está apenas fazendo coisas com as quais se sente confortável, não é suficiente.

Você pode me dar exemplos de áreas que deseja que ele fique "desconfortável"?

Eles levaram esse ramo de oliveira para a esquerda progressiva de baixar a idade do Medicare para 60 anos. E é quase um insulto. Acho que Hillary estava analisando políticas que a reduziram para 50. Portanto, estamos falando de uma "concessão progressiva" 10 anos pior do que a candidata em 2016.

Progressistas não são um monólito, como todo bloco de votação não é um monólito. Mas também sei que, do ponto de vista latino, acho que precisamos de um plano real para ser melhor do que o que aconteceu durante seu serviço no governo Obama.

Em termos de deportações?

Em termos de deportações, em termos de apreensões, quero dizer, mesmo em termos de retórica. Apenas alguns meses atrás, ele disse a ativistas imigrantes que votassem em outra pessoa. Eu quero vê-lo ficar desconfortável lá. Colocar "Sonhadores" no caminho da cidadania é ótimo, mas isso é uma concessão de política de 10 anos atrás.

As pessoas precisam sentir esperança em um governo democrata. E é disso que se trata.

Se não estamos falando de caminhos para a cidadania de pessoas sem documentos, e apenas de mudanças de políticas de 5 ou 10%, especialmente quando você olha para algo como mudança climática, não se trata de mudar para a esquerda. É sobre quem é capaz de encontrar esperança em sua administração. E criar planos que dêem às pessoas esperança e possibilidade.

Mas Biden chegou a esse ponto rejeitando algumas dessas coisas. Qual é o seu nível realista de confiança de que ele ficará desconfortável nessas questões? Ele está neste jogo há muito tempo.

Eu acho que o argumento ideológico é falso e acho que é apoiado pelas pesquisas de boca de urna. Embora Biden seja o indicado, também sabemos que ele não ganhou por causa da política – não acho que ele tenha vencido por causa de sua agenda, ele ganhou por causa de fatores diferentes. Estado após Estado após Estado, os eleitores democratas apóiam uma agenda progressista.

Quero respeitar sua vitória, ele venceu por causa de sua formação de coalizão, venceu por causa de seu serviço, venceu por várias razões diferentes – mas acho que não venceu porque os americanos não querem o "Medicare for All". " E, neste momento, não ficaria surpresa se o que estamos vendo com o coronavírus não mudasse ainda mais a visão das pessoas em apoio a uma agenda progressiva.

Como o relacionamento que os progressistas tiveram em 2016 com Hillary Clinton deve informar a maneira como todos vocês vão fazer isso em 2020 com Biden? Quais são as lições de como isso acabou valendo a pena mudar ou replicar desta vez?

Por mais que o fogo das lixeiras seja o Twitter, às vezes, acho que o processo foi muito menos doloroso, desagradável e complicado do que em 2016. Em 2016, coisas como superdelegados deslegitimizaram tanto o processo que pareciam muito mais terra arrasada, e nem estou falando entre os dois candidatos, mas como os eleitores se sentiram sobre o partido.

Acho que as pessoas entendem que existem limites para o que Biden fará e isso é compreensível – ele não concorreu como candidato progressista. Mas, no mínimo, devemos aspirar a ser melhores do que antes. E simplesmente não sei se esta mensagem de "Vamos voltar ao modo como as coisas eram" funcionará para as pessoas para quem as coisas eram realmente ruins.

O endosso de Alexandria Ocasio-Cortez a Joe Biden é uma coisa certa?

Eu sempre disse que vou apoiar o candidato democrata. Mas a união é um processo, e descobrir como isso faz parte de toda essa conversa da qual acho que Bernie, Warren e outras pessoas também fazem parte.

Sim, mas acho que estou perguntando sobre você. Há algo que você está procurando? Existe uma diferença entre votar nele ou fazer campanha para ele? Quais são as possibilidades de seu relacionamento com o candidato democrata nos próximos meses?

Derrotar Donald Trump é uma questão de vida ou morte para nossas comunidades. Eu acho que é uma diferença entre argumentar em favor da redução de danos e argumentar em favor de que realmente haverá progresso para nós.

O que eu quero fazer é poder sair e dizer: "Este é o plano para nós". Mas é difícil fazer isso se não houver plano para nós.

E quem somos nós?

Inúmeras comunidades, sejam no Bronx, nos latinos ou nas pessoas de cor, sejam mulheres, sejam jovens, sejam pessoas com dívidas estudantis, sejam pessoas da classe trabalhadora ou pessoas sem cuidados de saúde.

E você sabe, eu não estou tentando ser divisivo. Mas quando você fala sobre as lições de 2016, uma das coisas mais divergentes que podemos fazer é sufocar e silenciar pontos de crítica legítimos – especialmente de pessoas cujas vidas correm mais riscos nesta administração. Porque, para algumas pessoas, esse argumento de retornar à normalidade soa como um argumento de política e civilidade respeitáveis. E para outras pessoas, parece, meu filho será colocado em uma gaiola?

A estética desempenha um grande papel na política, um enorme. Mas eu só quero melhorar a vida das pessoas. E enquanto melhoraremos a vida das pessoas com Donald Trump e não na Casa Branca, precisamos fazer melhor do que o que fizemos antes.

Eu sou progressista (risos). Isso é literalmente o que isso significa.

E se Biden não fizer isso? E se ele não se sentir desconfortável? E você sabe, só dá concessões estéticas, apenas em nome, à esquerda? O que você faz?

Apoiarei o candidato democrata em novembro. Eu só espero que o candidato apoie nossas comunidades também.

Uma união de Biden-AOC está sempre nas cartas?

Poderia ser. Eu não conversei com o vice-presidente.

Já?

Nunca. Não que eu saiba, não.

Mas eu sei que o objetivo final é vencer. E não estou tentando costurar como uma maneira de fazer uma observação ou marcar pontos. Eu quero vencer. E quero ter certeza de que vencemos amplamente.

Você se preocupa em causar danos ao vice-presidente de uma maneira que ajude Donald Trump? Como você se enquadra na aplicação da pressão da esquerda?

É uma corda bamba. Não sinto uma escolha em aderir aos meus princípios e minha integridade, e em prestar contas ao movimento que me trouxe aqui. Mas também não quero outro termo de Trump.

Não vou mentir para as pessoas e dizer que a dívida de Porto Rico será perdoada ou haverá alguma auditoria da dívida, se esse não for o plano. Mas, ao mesmo tempo, não quero que esse presidente jogue toalhas de papel na minha família novamente.

Eu só quero dizer a verdade e quero me sentir bem com a verdade.