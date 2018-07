Ocean Air: fluido pode ter causado mal-estar em vôo Um vazamento de fluido com cheiro muito forte da aeronave da Ocean Air pode ter sido a causa do mal-estar nos passageiros do vôo 6185, ontem à noite, segundo informações da assessoria da empresa. A aeronave havia saído de Brasília com destino final a Alta Floresta, no Mato Grosso. De acordo com a Ocean Air, o problema só foi detectado no momento em que a aeronave estava sendo rebocada para a pista no aeroporto de Goiânia. O avião permaneceu no pátio do aeroporto pela manhã. Parte dos passageiros aguardavam um novo vôo em hotéis e outra parte prosseguiu viagem em outras aeronaves. Pessoas que estavam no avião disseram que os problemas começaram a ser notados durante o vôo, quando houve uma forte turbulência.